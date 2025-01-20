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الفيحاء يفوز على الخلود في الدوري السعودي

07:58 م الإثنين 20 يناير 2025

أرشيفية

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز الفيحاء على نظيره الخلود بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل هدف اللقاء لاعب الفيحاء أليخاندرو بوزويلو بالدقيقة 53.

ترتيب الفيحاء والخلود بالدوري السعودي

ورفع الفوز رصيد فريق الفيحاء إلى النقطة 15 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز 13.

وتوقف رصيد فريق الخلود عند النقطة 16 في المركز 12.

الفيحاء يفوز على الخلود الدوري السعودي الممتاز ترتيب الفيحاء والخلود بالدوري السعودي
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