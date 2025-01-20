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محمد صلاح يعزّي أسرة ميمي الشربيني

06:59 م الإثنين 20 يناير 2025

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

نعى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وفاة المعلق الرياضي ونجم الأهلي الراحل ميمي الشربيني.

وكتب صلاح عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين:"البقاء الله في وفاة المعلق الكبير كابتن ميمي الشربيني خالص العزاء له ولأسرته".

وعُرف ميمي الشربيني كونه لاعبًا بالنادي الأهلي قبل أن يتجه للتدريب ثم التعليق الرياضي.

وحصد ميمي الشربيني مع الأهلي 4 بطولات دوري و 3 كأس مصر، كما اتجه للعمل بقطاع الناشئين عقب اعتزاله للكرة في عام 1971.

محمد صلاح ميمي الشربيني
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