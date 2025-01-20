21 صورة تستعرض أسرار عن زوجة أشرف حكيمي السابقة ووالدته وأزماته

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف النجم المغربي أشرف حكيمي عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة، وكذلك التحديات التي مر بها في السنوات الأخيرة، وذلك في مقابلة أجراها مع المحاور الإماراتي أنس بوخش.

أشار حكيمي إلى أنه فكر في إنهاء مسيرته الكروية في طفولته بسبب صدمته بعد استبعاده من المشاركة في دورة هامة مع فريقه السابق كولونيا أوفيغيفي في إسبانيا.

وقال إنه شعر بالحزن الشديد بعد أن تم استبعاده، مما دفعه للتفكير في التوقف عن ممارسة كرة القدم، ولكن الدعم الذي تلقاه من عائلته ساعده على تجاوز تلك المرحلة واستكمال مسيرته.

والدة أشرف حكيمي

وفي حديثه، سلط حكيمي الضوء على والدته، التي وصفها بأنها مصدر إلهامه وأحد الأسباب الرئيسية لنجاحه في عالم كرة القدم.

وقال إن والدته ضحت بالكثير من أجل العائلة، وأن نجاحه في اللعبة هو رد اعتبار لها بعد كل التضحيات التي قدمتها.

زوجة أشرف حكيمي السابقة

كما تحدث حكيمي عن طلاقه من زوجته السابقة هبة عبوك، موضحًا أنه لم ينقل ملكية أمواله لوالدته بهدف حرمان زوجته السابقة من ثروته، بل لضمان إدارة أمواله بشكل حكيم، حيث كانت والدته تدير أموره المالية منذ طفولته.

وعن التهمة التي لاحقته في عام 2023 والمتعلقة بالاغتصاب في فرنسا، أكد حكيمي أنها كانت محاولة ابتزاز، مشيرًا إلى أنه بريء وأن العدالة الفرنسية ستكشف الحقيقة في الوقت المناسب.

كما أضاف أن الحادثة علمته العديد من الدروس، وأصبح أكثر حذرًا في تعاملاته مع الآخرين لتجنب المشاكل.