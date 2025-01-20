جوارديولا يتساوى مع فينجر في إنجاز تاريخي بالدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:



تمكن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد بعد قيادته لفريقه إلى فوز عريض بنتيجة 6-0 على إيبسويتش تاون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، فإن جوارديولا صعد إلى المركز الثاني في قائمة المدربين الذين حققوا انتصارات بفارق 6 أهداف أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث سجل 13 مرة، متساويًا مع أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق.



بينما يتصدر هذه القائمة أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، برصيد 14 مرة.



وبهذا الانتصار، صعد مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.