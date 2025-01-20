مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

السويد

- -
21:30

إسبانيا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:00

وولفرهامبتون

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الهلال الليبي

0 3
13:00

الزمالك

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
15:30

نادي الشرطة القطري

جميع المباريات

إعلان

جوارديولا يتساوى مع فينجر في إنجاز تاريخي بالدوري الإنجليزي

03:31 م الإثنين 20 يناير 2025

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:


تمكن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد بعد قيادته لفريقه إلى فوز عريض بنتيجة 6-0 على إيبسويتش تاون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، فإن جوارديولا صعد إلى المركز الثاني في قائمة المدربين الذين حققوا انتصارات بفارق 6 أهداف أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث سجل 13 مرة، متساويًا مع أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق.


بينما يتصدر هذه القائمة أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، برصيد 14 مرة.


وبهذا الانتصار، صعد مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

جوارديولا فينجر الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟