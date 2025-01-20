صفقتي مرموش وفينيسيوس.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

منتخب مصر يحسم صدارة مجموعته على حساب كرواتيا في مونديال اليد

كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة على المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي بدأت منذ اليوم الأول من شهر يناير الجاري.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أنه من المقرر وصول عمر مرموش للمملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري من أجل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- يفكر مانشستر سيتي في التعاقد على سبيل الإعارة مع لاعب خط الوسط البرازيلي دوجلاس لويز. (أثليتيك)

- لا تزال الأندية في المملكة العربية السعودية مهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور. (ESPN)

- يجري نادي سانتوس البرازيلي مفاوضات مع نيمار دا سيلفا. (سكاي سبورتس)

- تواصل نادي ميلان الإيطالي مع تشيلسي الإنجليزي بشأن التعاقد مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس. (كالتشيو ميركاتو)

- يستعد ريال مدريد للتخلي عن سعيه للحصول على الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، والذي يقترب من التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ. (AS)

- أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بضم مدافع نيوكاسل لويد كيلي، بعد سبعة أشهر فقط من وصوله من بورنموث في صفقة انتقال مجانية. (جيانلوكا دي مارزيو)

- من المتوقع أن يصل مرموش إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع للانضمام إلى مانشستر سيتي. (سكاي سبورتس)

- قد يتولى إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد منصب المدير الفني لبوروسيا دورتموند إذا خسر النادي أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. (فلوريان بليتينبيرج)