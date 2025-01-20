موعد وصول مرموش لإنجلترا للانضمام إلى مانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

أنهى مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي مفاوضاته مع نادي آينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع عمر مرموش مهاجم منتخب مصر.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإنه من المتوقع أن يصل مرموش إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لإكمال انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وغاب المهاجم صاحب الـ25 عن مباراة فوز آينتراخت فرانكفورت على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة في الدوري الألماني.

وأوضحت الشبكة أن غياب مرموش عن مباراة يوم الجمعة الماضي، جاء وفق اتفاق بين النادي الألماني ومانشستر سيتي.

وخلا موسم 2024/25 الجاري، ساهم مرموش في 34 هدفا بجميع المسابقات مع فرانكفورت (سجل 20 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة).

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