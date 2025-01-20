مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد
كتب - محمد القرش:
تأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، متصدرا للمجموعة الثامنة بعد الفوز على كرواتيا مستضيف البطولة.
وافتتح الفراعنة بطولة اليد باكتساح منتخب الأرجنتين 39-25، ثم الفوز على البحرين 35-24، واختتم المصريين دور المجموعات بالانتصار على كرواتيا 28-24.
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد
مصر ضد متصدر المجموعة السابعة - 4.30 مساء - 22 يناير
مصر ضد وصيف المجموعة السابعة - 4.30 مساء - 24 يناير
مصر ضد ثالث المجموعة السابعة - 4.30 مساء - 26 يناير
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