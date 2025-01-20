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"فوز الزمالك والمصري".. نتائج مباريات أمس الأحد

07:43 ص الإثنين 20 يناير 2025

كرة قدم

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أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومنها إقامة عدد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية أيضًا.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الانجليزي أمس

برايتون يفوز على مان يونايتد (3-1).

إيفرتون يفوز على توتنهام (3-2).

نوتنجهام فورست يفوز على ساوثهامبتون (3-2).

مان سيتي يفوز على إبسويتش تاون (3-0).

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا أمس

صن داونز يتعادل مع الجيش الملكي (1-1).

الرجاء يفوز على مانيما يونيون (1-0).

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

أتليتك بلباو يفوز على سيلتا فيجو (2-1).

ريال مدريد يفوز على لاس بالماس (4-1).

أوساسونا يتعادل مع رايو فايكانو (1-1).

فالنسيا يفوز على ريال سوسيداد (1-0).

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

يونيون برلين يفوز على ماينز (2-1).

فيردربريمن يفوز على أوجسبورج (2-0).

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان يتعادل مع نانت (1-1).

ريمس يتعادل مع لوهافر (1-1).

أنجيه يفوز على أوكسير (2-0).

مارسيليا يتعادل مع ستراسبرج (1-1).

نتائج مباريات كأس الكونفدرالية أمس

الصفاقسي يفوز على برافوس دي ماكس (4-0).

سيمبا يفوز على شباب قسنطينة (2-0).

الزمالك يفوز على إنيمبا (3-1).

المصري البورسعيدي يفوز على بلاك بولز (3-1).

لواندا سول يفوز على ستاد مالي (1-0).

أسيك أبيدجان يفوز على أورابا يونايتد (4-0).

اتحاد العاصمة يفوز على دياراف داكار (2-0).

نهضة بركان يفوز على ستيلينبوش (5-0).

نتائج مباريات أمس الأحد الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الأفريقية
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