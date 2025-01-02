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مصدر يكشف التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بوزداد

11:39 م الخميس 02 يناير 2025
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    مروان عطية من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    كولر من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
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    محمد مجدي أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    طارق قنديل رئيس بعثة الأهلي
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    كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر1
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    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ضيفا علي شباب بلوزداد الجزائري مساء غدا بملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لمصراوي، التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بلوزداد

التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بوزداد

وأوضح المصدر، أن كولر حائرًا بخصوص مركز الظهير الأيمن ما بين أكرم توفيق وخالد عبدالفتاح حتى الآن ولكن الأقرب أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق واشرف داري ورامي ربيعه ويحيي عطية الله ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

ويسعي بطل مصر وحامل لقب آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا الي تحقيق الفوز والذي سيمنحه بطاقة التأهل المباشر الي دور ربع نهائي البطولة بغض النظر عن الجولتين المتبقيتين حيث سيرتفع رصيده وقتها الي 10 نقاط ،كما يرغب الفريق الأحمر وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالأميرة السمراء بالحفاظ علي الوصول الي رقم 28 مباراة بلا خسارة في دوري أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بوزداد الأهلي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد آخرأخبار الأهلي
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