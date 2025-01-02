يحل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ضيفا علي شباب بلوزداد الجزائري مساء غدا بملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.



وكشف مصدر لمصراوي، التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بلوزداد

التشكيل المتوقع للأهلي ضد شباب بوزداد

وأوضح المصدر، أن كولر حائرًا بخصوص مركز الظهير الأيمن ما بين أكرم توفيق وخالد عبدالفتاح حتى الآن ولكن الأقرب أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق واشرف داري ورامي ربيعه ويحيي عطية الله ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

ويسعي بطل مصر وحامل لقب آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا الي تحقيق الفوز والذي سيمنحه بطاقة التأهل المباشر الي دور ربع نهائي البطولة بغض النظر عن الجولتين المتبقيتين حيث سيرتفع رصيده وقتها الي 10 نقاط ،كما يرغب الفريق الأحمر وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالأميرة السمراء بالحفاظ علي الوصول الي رقم 28 مباراة بلا خسارة في دوري أبطال أفريقيا