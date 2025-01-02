"كنت محتاج فلوس".. أحمد عبد القادر يروي قصة مغادرته الأهلي بالناشئين

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف أحمد عبدالقادر، نجم النادي الأهلي المعار لفريق قطر القطري، عن واقعة مثيرة خلال تواجده في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وقال عبد القادر خلال ظهوره إعلاميًا مع مهيب عبد الهادي: " خلال فترة تواجدي بقطاع ناشئين النادي الأهلي، مررت بفترة صعبة بعدما كنت لا أتقاضى أي أموال لمدة 3 سنوات".

وأكمل تصريحاته: "أنا كنت من عائلة متوسطة، وكنت بحاجة لتلك الأموال، وعندما ذهبت لأستفسر عن الوضع أبلغوني أن عقدي غير موجود".

وتابع: "كان الدكتور عمرو أبو المجد، هو المسؤول قطاع الناشئين وقتها، وقلي عقدك ضاع ومش لاقينه بعد ما فضلت 3 سنين مش باخد اي فلوس".

وأردف أحمد عبدالقادر: "في سن الـ17 من عمري تركت النادي الأهلي، ورحلت عن الفريق ولكنها كانت فترة مفيدة لي، وتمكنت من تأسيس نفسي جيدًا حتي عدت مرة أخرى للأهلي".

وأكد أحمد عبدالقادر أنه تربي في النادي الأهلي منذ صغره وكان أول خطوة له في مسيرته الكروية، حيث انضم لقطاع الناشئين في سن الـ7 سنوات.