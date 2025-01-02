كتب- محمد عبد الهادي:

تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح يزداد الحدث حوله مع بدء موسم الانتقالات الشتوية، ودخوله في مرحلة الضوء الأخضر للرحيل عن الريدز دون الرجوع لفريقه.

وفي الآونة الأخيرة، لم يتوصل محمد صلاح لإتفاق مع ليفربول حول تجديد عقده، على الرغم من المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم، وتصدره لجدول هدافي الدوري الإنجليزي.

مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية أن ليفربول عرض على محمد صلاح تجديد عقده لمدة موسمين ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2027، و يُعتبر هذا العرض مفاجئًا، نظرًا لعادة النادي في تقديم عقود قصيرة للاعبين فوق سن الثلاثين.

كشفت صحيفة ليفربول أيكو أن محمد صلاح رفع سقف مطالبه المالية، حيث أصبح يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كراتب، بدلاً من الـ 350 ألف جنيه إسترليني التي يتقاضاها حاليًا.

تصريحات محمد صلاح الأخيرة حول تجديد تعاقده

في تصريحات له عقب مباراة ليفربول ضد وست هام، أكد محمد صلاح أنه لا توجد مستجدات بشأن تجديد عقده، مشيرًا إلى أن تركيزه الكامل منصب على قيادة الفريق نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

على الرغم من الجدل المستمر حول بقاءه أو الرحيل عن ليفربول، إلا أن محمد صلاح يواصل تقديم أداء أكثر من الرائع هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 13تمريرة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مما يعزز من مكانته كأحد أبرز لاعبي الفريق.