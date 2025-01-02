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مدرب مصر السابق يقترب من تدريب تونس

09:31 م الخميس 02 يناير 2025

كارلوس كيروش

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كتب - نهى خورشيد

بات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قريبًا من تولي القيادة الفنية للمنتخب التونسي.

وذكرت شبكة “ديوان إف إم” التونسية أن كيروش يعد المرشح الأبرز لتدريب "نسور قرطاج" خلال الفترة المقبلة، وذلك خلفًا للمدرب المخضرم فوزي البنزرتي، الذي رحل عن منصبه في أكتوبر الماضي.

ويتمتع كيروش بخبرة تدريبية واسعة بعد قيادته العديد من المنتخبات، أبرزها مصر، قطر، إيران، البرتغال، وكولومبيا.

وعلى صعيد الأندية، أشرف على تدريب ريال مدريد الإسباني وعمل كمساعد مدرب في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان أبرز إنجازاته مع المنتخبات الإفريقية قيادته للفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022، لكنه خسر اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.

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