عمر مرموش أهلاوي أم زملكاوي؟ اللاعب يرد

كتب- محمد عبدالهادى:

عمر مرموش هو لاعب كرة قدم مصري محترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، وبات حديث الوسط الرياضي العالمي في السنوات الأخيرة بعد تألقه وصعوده كأحد المواهب الشابة في الدوريات الأوروبية.

ومع صعود عمر مرموش للقمة، بدأت الخناقة بين الجماهير المصرية، حول ما إذا كان عمر مرموش "زملكاوي" أو "أهلاوي" ليثير الجدل بين مشجعي القطبين.

ونعرض في السطور التالية، أبرز ماقاله عمر مرموش حول ناديه المفضل في مصر، و إجابته على سؤال هل هو أهلاوي أم زملكاوي.

خلال ظهور عمر مرموش في وقت سابق مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، رفض اللاعب الإجابة على سؤال من هو فريقك المفضل في مصر وقال: " لا أفضل الاجابة "، رافضًا الإدلاء عن فريقه المفضل في مصر.

وفي ظهور آخر مع أحمد حسام ميدو عبر قناة دي إم سي، وجه له ميدو عن ناديه المفضل في مصر:"أنا الأن لاعب محترف في أوروبا، ولا أريد العودة للعب في مصر، فريقي الأهلي والزمالك لهما كل الاحترام ولكني أريد مواصلة الاحتراف حتى نهاية مسيرتي".

وتابع:" قبل احترافي فى أوروبا كنت بلعب في وادي دجلة وبالتالي لا أميل لأي فريق من الأهلي والزمالك".

من ناحية أخري أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بعدما نشر في وقت لاحق تويتة عبر حسابه الرسمي وكتب: "على فكرة والله مابهزر، عمر مرموش ووالده كمان زملكاوية جدًا".