الأهلي ينهى استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

كتب - نهى خورشيد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأخيرة استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قبل انطلاق المران الأخير، عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين، ركّز خلالها على شرح الجوانب الفنية والتكتيكية المتعلقة بالمباراة.

وبدأ المران بجلسة وتلاوة الفاتحة، ثم خضع لاعبو الأحمر لفقرات بدنية وإحماء تحت إشراف الجهاز الفني، كما تركزت التدريبات على تطبيق الجوانب الخططية والتكتيكية التي سيعتمد عليها الفريق في مواجهة شباب بلوزداد.

والجدير بالذكر أن المباراة ستقام غداً الجمعة على ملعب 5 يوليو في الجزائر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.