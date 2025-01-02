لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:00

أتالانتا

كأس مصر

زد

3 1
14:30

ديروط

كأس مصر

بتروجيت

0 0
14:30

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي القادمة.. مهمة إفريقية منتظرة

09:03 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الأهلي
  • عرض 5 صورة
    الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادى:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مهمة جديدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في رحلته نحو البحث عن اللقب الـ13 في تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدًا الجمعة مع فريق شباب بلوزداد على استاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الأهلى فى المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائرى وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي بجانب ستاد أبيدجان الإيفواري.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايريتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد موعد مباراة الأهلي القادمة دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي ينهى استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة