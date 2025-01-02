موعد مباراة الأهلي القادمة.. مهمة إفريقية منتظرة

كتب- محمد عبدالهادى:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مهمة جديدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في رحلته نحو البحث عن اللقب الـ13 في تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدًا الجمعة مع فريق شباب بلوزداد على استاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري الأبطال

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الأهلى فى المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائرى وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي بجانب ستاد أبيدجان الإيفواري.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايريتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.