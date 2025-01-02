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حازم داكل يكشف دور عمر السومة في خروج لاعبين من السجون السورية

08:27 م الخميس 02 يناير 2025
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  • عرض 21 صورة
    حازم داكل
  • عرض 21 صورة
    الصحفي السوري حازم داكل
  • عرض 21 صورة
    حازم داكل شقيق عامر الحاج هاشم
  • عرض 21 صورة
    النجم السوري عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    المهاجم السوري عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة مهاجم منتخب فلسطين السابق
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة 1
  • عرض 21 صورة
    اللاعب عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة لاعب منتخب سوريا
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    المهاجم السوري عمر السومة يحتفل بتسجيله ركلة جزاء ومعادلة النتيجة لمنتخب بلاده امام استراليا (1-1)، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في 5 تشرين الاول/اكتوبر 2017.
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    عمر السومة
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    عمر السومة (يسار) يتصارع على الكرة مع لاعب ناساف الاوزبكي ازاموف شيرزود في جدة في 4 آذار/مارس 2015
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    السوري عمر السومة لاعب الاهلي السعودي يحتفل بتسجيل هدف في مرمى نفط طهران، على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة، الاربعاء 27 ايار/مايو 2015
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    عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي
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    لاعب الاهلي عمر السومة (يسار) خلال مباراة امام نسف الاوزبكي في 4 اذار/مارس 2015
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة
  • عرض 21 صورة
    عمر السومة
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كتب - يوسف محمد:

تحدث حازم داكل الأخ غير الشقيق للاعب المنتخب السوري والشرطة السوري السابق عامر الحاج هاشم، عن تدخل اللاعب السوري عمر السومة في وقت سابق، للإفراج عن عدد من لاعبي كرة القدم السوريين الذين تم اعتقالهم في وقت سابق بسجون بشار الأسد، قبل سقوط النظام.

وقال داكل في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "في عام 2017، تم إطلاق سراح أحد اللاعبين الذين إلقاء القبض عليهم مع عامر وهو لاعب يدعى محمد قنيص بوساطة من عمر السومة".

وأضاف: "جاء هذا الإفراج، خلال عمل حملة إعلامية كبيرة من بشار الأسد، للترويج بتعرض سوريا لعزل دولي في ذلك الوقت، لذلك كان يسعى للتقرب إلى الناس والشعب".

وتابع: "كانت أهم الطرق التي يسعى باشار للتقرب إلى الشعب من خلالها، هى خلال كرة القدم بشكل والعمل على تسخير كافة إمكانياته لتأهل المنتخب الوطني، إلى كأس العالم 2018 بروسيا".

وأكمل: "تم توكيل شخصية هامة بسوريا، للعمل على عودة اللاعبين السوريين الذين لديهم مواقف سياسية وتم طردهم خارج البلاد، بينهما عمر السومة وفراس الخطيب وكان عمر السومة بمثابة الوسط لخروج اللاعبين الذين يحتاجهم المنتخب السوري من المعتقل وكان من بينهم محمد قنيص".

واختتم حازم داكل: "قمت بالتواصل مع عمر السومة لمعرفة موقف عامر، أخبرني قيامه بالبحث عنه ولكنه لم يجده، لذلك فهو في الغالب قد يكون توفى".

وفي 4 إبريل من عام 2015 تم إعدام عامر بسجن صيدنايا، بعد عامين تقريباً من اعتقاله، بعد خروجه مع 6 أو 7 أسماء من السجن ولكنه لم يعد مرة أخرى، طبقاً لما رواه حازم داكل الأخ غير الشقيق لعامر في حواره مع مصراوي.

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عمر السومة حازم داكل اللاعب السوري الراحل عامر الحاج هاشم بشار الأسد اغتيال بشار الاسد
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