حازم داكل يكشف دور عمر السومة في خروج لاعبين من السجون السورية

كتب - يوسف محمد:

تحدث حازم داكل الأخ غير الشقيق للاعب المنتخب السوري والشرطة السوري السابق عامر الحاج هاشم، عن تدخل اللاعب السوري عمر السومة في وقت سابق، للإفراج عن عدد من لاعبي كرة القدم السوريين الذين تم اعتقالهم في وقت سابق بسجون بشار الأسد، قبل سقوط النظام.

وقال داكل في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "في عام 2017، تم إطلاق سراح أحد اللاعبين الذين إلقاء القبض عليهم مع عامر وهو لاعب يدعى محمد قنيص بوساطة من عمر السومة".

وأضاف: "جاء هذا الإفراج، خلال عمل حملة إعلامية كبيرة من بشار الأسد، للترويج بتعرض سوريا لعزل دولي في ذلك الوقت، لذلك كان يسعى للتقرب إلى الناس والشعب".

وتابع: "كانت أهم الطرق التي يسعى باشار للتقرب إلى الشعب من خلالها، هى خلال كرة القدم بشكل والعمل على تسخير كافة إمكانياته لتأهل المنتخب الوطني، إلى كأس العالم 2018 بروسيا".

وأكمل: "تم توكيل شخصية هامة بسوريا، للعمل على عودة اللاعبين السوريين الذين لديهم مواقف سياسية وتم طردهم خارج البلاد، بينهما عمر السومة وفراس الخطيب وكان عمر السومة بمثابة الوسط لخروج اللاعبين الذين يحتاجهم المنتخب السوري من المعتقل وكان من بينهم محمد قنيص".

واختتم حازم داكل: "قمت بالتواصل مع عمر السومة لمعرفة موقف عامر، أخبرني قيامه بالبحث عنه ولكنه لم يجده، لذلك فهو في الغالب قد يكون توفى".

وفي 4 إبريل من عام 2015 تم إعدام عامر بسجن صيدنايا، بعد عامين تقريباً من اعتقاله، بعد خروجه مع 6 أو 7 أسماء من السجن ولكنه لم يعد مرة أخرى، طبقاً لما رواه حازم داكل الأخ غير الشقيق لعامر في حواره مع مصراوي.

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