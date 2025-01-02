10 أحداث كروية تنتظرها القارة الإفريقية في 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

سيشهد عام 2025 مجموعة من المناسبات الكروية الكبرى التي ستجذب اهتمام جماهير كرة القدم في القارة السمراء والعالم، ليكون عشاق الكرة في القارة السمراء على موعد بعام كروي دسم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، الأحداث الكروية التي ستشهدها القارة الإفريقية في عام 2025 كالتالي:

1. قرعة كأس أمم أفريقيا

وتُجرى في 27 يناير بالرباط، بمشاركة 24 منتخبًا، بينهم 6 منتخبات عربية أبرزها المغرب (المستضيف) ومصر.

2. بطولة أمم أفريقيا للمحليين

تقام بين 1 و28 فبراير بمشاركة منتخبات كينيا وأوغندا وتنزانيا، مع غياب دول شمال أفريقيا.

3. انتخابات "كاف"

تُجرى في مارس لاختيار رئيس جديد خلفًا لباتريس موتسيبي.

4. جائزة مارك فيفيان فوي

وتقام في مايو، تُعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي، وكان أوباميانج هو صاحب الجائزة الأخيرة في العام الماضي.

5. كأس العالم للأندية

تُقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو، بمشاركة 4 أندية أفريقية: الأهلي، الترجي، صنداونز، والوداد.

6. بطولة الأمم الأفريقية للسيدات

تُنظم بين 5 و26 يوليو في المغرب، حيث يسعى منتخب المغرب لاستعادة اللقب.

7. المباراة الفاصلة لمونديال 2026

تُقام في أكتوبر لتحديد المنتخب الأفريقي العاشر المتأهل لكأس العالم.

8. الكرة الذهبية

يُعلن الفائز في أكتوبر، مع ترشيحات قوية لمحمد صلاح بعد موسم استثنائي مع ليفربول.

9. أفضل لاعب أفريقي

يُعلن الفائز بالجائزة في ديسمبر، مع احتمال تتويج صلاح بلقب جديد.

10. كأس أمم أفريقيا 2025

تنطلق النسخة الـ35 في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.