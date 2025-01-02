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"هدد بالقتل بسبب منشور".. 4 معلومات عن ضياء سبع وزوجته

07:59 م الخميس 02 يناير 2025
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    ضياء سبع وزوجته (5) (1)
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    ضياء سبع وزوجته (7) (1)
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    زوجة ضياء سبع (1) (1)
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    ضياء سبع وزوجته (10) (1)
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    ضياء سبع وزوجته (4) (1)
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    محمد رمضان مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع
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    اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع مع زوجته (1)
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    ضياء سبع اللاعب الإٍرائيلي (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    ضياء سبع وأسرته (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    ضياء سبع وأسرته (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    ضياء سبع وأسرته (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    ضياء سبع وزوجته (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    ضياء سبع وزوجته (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع (1)
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تردد اسم لاعب منتخب إسرائيل صاحب الأصول الفلسطينية ضياء سبع كثيراً، خلال الأشهر خاصة بعد ظهور اسمه رفقة منتخب الكيان الصهيوني في أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة، على الرغم من امتلاكه أصول فلسطينية.

ويعد ضياء سبع من الأسماء المألوفة والمعروفة في المنطقة العربية، حيث سبق له خوض أكثر من تجربة احترافية، في الدوري الإماراتي، خلال تواجده في صفوف كلا من النصر الإماراتي وفريق الإمارات الإماراتي أيضاً.

وبات ضياء سبع من اللاعبين، الذي تزايدت عليهم عمليات البحث بدرجة كبيرة خلال الأشهر الماضية، من قبل الكثير من المشجعين لمعرفة الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا اللاعب وكذلك معرفة معلومات عن حياته الشخصية والأسرية.

ويبلغ ضياء سبع من العمر 32 عاماً، فهو من مواليد 18 فبراير 1992، في بلدة مجد الكروم.

وضياء سبع متزوج من فتاة تدعى نرمين، لديه طفلين، تمتلك نرمين 17 ألف متابع على إنستجرام.

وفي 9 نوفمبر 2023، نشر موقع "آر تي" الروسي خبرًا مفاده، أن اللاعب ضياء سبع صاحب الأصول الفلسطينية تم استبعاده من نادي مكابي حيفا على خلفية منشور زوجته التي كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنه يجب إخراج الأطفال من دائرة الحرب، سواء كانوا فلسطينين أو من الكيان الصهيوني.

وتسبب منشور زوجة ضياء سبع في هذا الوقت وصول الكثير من التهديدات للاعب من بينها تهديد بالقتل.

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ضياء سبع ضياء سبع وزوجته اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع ضياء سبع لاعب النصر الإماراتي السابق
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