بشار الأسد سقط وبكينا فرحًا.. قصة لاعب سوري مات في سجن صيدنايا

كتب - يوسف محمد:

كشف حازم داكل شقيق الراحل عامر الحاج هاشم لاعب منتخب سوريا والشرطة السوري السابق، تفاصيل ما تعرضوا له من عمليات ابتزاز كبيرة، من قبل الكثيرون لمعرفة تفاصيل ومعلومات عن مكان شقيقه قبل إعدامه بصيدنايا.

وقال: "تواصلنا مع العديد من الأشخاص والضباط لمعرفة مكان عامر ولكن لم يكشف أحد لنا عن مكانه، لكنهم كانوا يطالبون مبالغ ضخمة، في فترة من الفترات طلب مني 10 آلاف دولار لإبلاغنا بمكانه".

وأضاف: "لكن الكثير من الأهالي كانوا يتعرضون للاحتيال لذلك لم نكن نثق في دفع أي مبلغ مالي والكثير من الضباط وعناصر المخابرات كانوا يبتزون الأهالي بهذا الأمر".

واختتم حازم تصريحاته: "بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، كنت أشاهد الأحداث من أمام شاشة التليفزيون بقيت أبكي من فرحتي".

وكان في 4 إبريل من عام 2015 تم إعدام عامر بسجن صيدنايا، بعد عامين تقريباً من اعتقاله، بعد خروجه مع 6 أو 7 أسماء من السجن ولكنه لم يعد مرة أخرى، طبقاً لما رواه حازم داكل الأخ غير الشقيق لعامر في حواره مع مصراوي.

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