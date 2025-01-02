ماذا قال محمد الشناوي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؟

كتبت-هند عواد:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق، لمواجهة شباب بلوزداد، المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق جاهز للمباراة، وأغلقنا نتيجة مباراة الذهاب، لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة".

وأضاف: "الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادرا على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم، لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا".

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