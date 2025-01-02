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مارسيل كولر: "لن تخدعنا نتيجة الذهاب وسنلعب ضد شباب بلوزداد بكل ثقة"

03:11 م الخميس 02 يناير 2025
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  • عرض 8 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
  • عرض 8 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (2)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ضد شباب بلوزداد (1)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (1)
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كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شباب بلوزداد فريق قوي وتسبب لنا في المشاكل بالشوط الأول في مباراة الذهاب، لكنه يعيش تحت ضغط بسبب وضعه في المجموعات، والمباراة ستكون صعبة".

وأضاف: "الأهلي فريق قوي، قادرا على الوقوف أمام شباب بلوزداد، متأكدون من أن الفريق سيحاول بكل قوة خاصة مع الدعم الجماهيري، ونريد التحكم في إيقاع اللقاء، ثم الفوز وتحقيق الثلاث نقاط".

وأتم تصريحاته: "تحدثت مع اللاعبين بخصوص التساهل، ولن تخدعنا نتيجة الذهاب، سنلعب بكل ثقة ومن دون خوف، عناصر الفريق كبيرة ونلعب مباريات كثيرة".

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مارسيل كولر شباب بلوزداد الجزائري الأهلي وشباب بلوزداد الأهلي
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