مدرب شباب بلوزداد: "تعلمنا الدرس.. وسنرد اعتبار الكرة الجزائرية أمام الأهلي"

كتبت-هند عواد:

أكد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد الجزائري، جاهزية فريقه لمباراة العودة ضد الأهلي، سعيا لرد الاعتبار من الهزيمة في لقاء الذهاب.

وقال عبد القادر عمراني، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إن شاء الله مباراة العودة، ستكون فرصة لرد اعتبار شباب بلوزداد والكرة الجزائرية، فهي مباراة لاعبين ورجال، أعتقد أننا جاهزون للظهور بشكل جيد".

وأضاف: "الخسارة القاسية في مباراة الذهاب كانت بسبب أخطاء فردية، والهدف حاليا هو عدم تكرارها، وعملنا بشكل نفسي لتحضير اللاعبين، أرضية الملعب قد تؤثر على طريقة اللعب، لكنها على الطرفين، ولا أفكر في غيابات الأهلي، فريقي ما يهمني".

وأتم تصريحاته: "تحملت مسؤولية الخسارة من الأهلي، لكن مستوى الفريق في الشوط الأول هو الذي ضرني، وتعلمنا الدرس من الذهاب، ومباراة غدا بوجه آخر".

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