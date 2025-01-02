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موعد مباراة إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

10:25 ص الخميس 02 يناير 2025
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    يان أوريل بيسيك من تدريبات إنتر ميلان
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    ديفيد فراتيسي من تدريبات إنتر ميلان
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    سيموني إنزاجي، هنريك مخيتاريان من المؤتمر الصحفي لإنتر ميلان
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    المؤتمر الصحفي لإنتر ميلان
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    تدريبات إنتر ميلان
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كتبت-هند عواد:

يستعد إنتر ميلان لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، ويسعى الأول لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي ، للحفاظ على لقبه.

موعد مباراة إنتر ميلان وأتالانتا

يواجه إنتر ميلان نظيره أتالانتا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، الفائز من لقاء يوفنتوس وميلان، المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتالانتا

تنقل مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، على قناتي أبو ظبي الرياضية وSSC السعودية.

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كأس السوبر الإيطالي مباراة إنتر ميلان وأتالانتا نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي
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