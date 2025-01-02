ملف رياضة مصراوي.. وصول بعثة الأهلي للجزائر.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع ميكالي.. بشرى من اتحاد الكرة للأندية

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها تصريحات وكيل ميكالي بشأن توليه القيادة الفنية للزمالك، حقيقة انتقال نجم الأهلي للشمال القطري ووصول بعثة الأهلي إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأربعاء:

وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه

كشف كايو زيلر، وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر للشباب، عن حقيقة دخل نادي الزمالك في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قناة قطرية تثير الجدل بشأن تعاقد نادي الشمال مع لاعب الأهلي

أثارت قناة الكأس القطرية الجدل بشأن تعاقد نادي الشمال مع أحد لاعبي النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يصل الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بينهم محمد صلاح.. إنجازات تاريخية وأحلام تنتظر 5 نجوم كرة قدم في 2025

يسعى العديد من نجوم كرة القدم إلى كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب خلال عام 2025، ليكون بمثابة عامًا لن بمثابة عامًا استثنائيًا، لعدد من أبرز نجوم اللعبة، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرورًا بالمصري محمد صلاح، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

3 مباريات تسببت في قصة حب مصطفى محمد وزوجته (صور)

كشف مصطفي محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي، عن بداية مشواره في ناشئي الفارس الأبيض وعلاقة ذلك بتعارفه على زوجته الحالية "حياة". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الإسماعيلي يحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت رغم التعادل.. مصدر يكشف السبب

كشف مصدر مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات "لمصراوي" أن نادي الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

خبير لوائح يوضح لمصراوي عقوبات مودرن سبورت بعد أزمة مباراة الإسماعيلي

تحدث خبير اللوائح عامر العمايرة، عن أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، والتي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مستند يوضح سبب احتساب مودرن سبورت خاسرا في مباراة الإسماعيلي

وقع نادي مودرن سبورت في خطأ إداري أثناء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز 10 معلومات عن البرازيلي ايفرتون دا سليفا صفقة الأهلي المنتظرة

دخل اللاعب البرازيلي ايفرتون دا سليفا، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل مونديال الأندية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

اتحاد الكرة يعلن بشرى سارة للأندية بشأن بدلات الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم دخل قرار تحمل بدلات الحكام في مسابقات الناشئين حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)