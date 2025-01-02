ستوري نجوم كرة القدم.. محمد صلاح في الساونا.. عمر فرج يدعم فلسطين.. نجم الأهلي مع عائلته

بينهم محمد صلاح.. إنجازات تاريخية وأحلام تنتظر 5 نجوم كرة قدم في 2025

كتب- محمد عبد الهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل غرفة الساونا.

ونشر اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، صورة له وللبرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها Student v teacher

وقام نبيل عماد دونجا نجم الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مستقبلًا العام الجديد، وتمنى أن تكون سنة 2025 بداية سعيدة للجميع".

وحرص النجم البرازيلي رونالدينهو ، على نشر صورة له رفقة طفلة صغيرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام النجم الفلسطيني عمر فرج لاعب نادي الزمالك، بنشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام"،وهو يدعم غزة في بداية العام الجديد.

كما نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي صورة له رفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بمناسبة العام الجديد.

وحرص النجم الإنجليزي بوكايا ساكا لاعب فريق آرسنال على نشر صورة لحارس الفريق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز على برينتفورد بثلاثية.

وشارك أحمد حمدي، نجم نادي الزمالك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له خلال خوضه تدريبات تأهيلية بمقر النادي.