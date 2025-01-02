تمويل المدارس والمستشفيات.. 5 مشاريع خيرية يدعمها ليونيل ميسي

كتب- محمد عبدالهادى:

الكثير من مشجعى كرة القدم، لا يعرفون الكثير عن حياة النجوم خارج الملاعب، وخاصة اللاعبين المشهورين في الساحة الرياضية.

ويأتي على رأس نجوم كرة القدم، الذين لهم حياة مختلفة خارج الملاعب، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لما يمتلكه من مجالات متعددة خارج الملاعب.

الجانب الإنساني في حياة ميسي

يظهر الجانب الإنساني، تعاطف ميسي الكبير مع القضايا الاجتماعية، من خلال مؤسسته الخيرية، يدعم الأطفال المرضى والمحتاجين، ويعمل على تحسين ظروف التعليم والرعاية الصحية للأطفال حول العالم.

ويمتلك ميسي مؤسسة له تسمى "ليو ميسي"، التي أسسها في عام 2007. وتركز المؤسسة على توفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية للأطفال الضعفاء.

المبادرات الخيرية لمؤسسته:

تمويل بناء المدارس والمستشفيات في الأرجنتين.

دعم مشاريع اليونيسف كسفير للنوايا الحسنة.

التبرع بالمعدات الطبية وتمويل أبحاث أمراض الطفولة.

كما يشارك في حملات إنسانية تهدف إلى توفير فرص للأطفال في البلدان النامية، ويشارك في العديد من الأعمال الخيرية الدولية، ليؤكد أن الشهرة والنجاح يمكن استخدامهما لتحقيق تأثير إيجابي على العالم، مما يجعله رمزًا عالميًا ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضًا في القيم الإنسانية.



