وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه

بينهم محمد صلاح.. إنجازات تاريخية وأحلام تنتظر 5 نجوم كرة قدم في 2025

كتب - طه عبد الله:

كشف كايو زيلر، وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر للشباب، عن حقيقة دخل نادي الزمالك في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية.

وأوضح كايو في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن المدرب البرازيلي لم يتلق أي عروض منذ رحيله عن تدريب منتخب مصر للشباب.

مشددًا أن ميكالي تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، قبل توقيع العقود مع منتخب مصر، ولكن الآن لا يوجد عروض.

وأكد كايو أن الزمالك بالفعل فاوض المدرب البرازيلي مؤخرًا، منذ قرابة الأسبوعين.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد فسخ التعاقد مع المدرب البرازيلي ميكالي بالتراضي، ومنحه ثلاث أشهر كشرط جزائي في عقده.

وخاض ميكالي مع منتخب مصر للشباب 4 مباريات فقط، منذ توليه القيادة الفنية في شهر سبتمبر، وأستمر 3 أشهر مع الفراعنة الصغار قبل فسخ التعاقد في نهاية ديسمبر 2024.