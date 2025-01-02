قناة قطرية تثير الجدل بشأن تعاقد نادي الشمال مع لاعب الأهلي

كتب - محمد القرش:

أثارت قناة الكأس القطرية الجدل بشأن تعاقد نادي الشمال مع أحد لاعبي النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب الحساب الرسمي لقناة الكأس عبر منصة "إكس": "نادي الشمال يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر اعتباراً من الموسم المقبل".

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات جادة مع الشمال القطري من أجل ضم بغداد بونجاح في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خاص للكاس |

نادي الشمال يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر اعتباراً من الموسم المقبل#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/PwhThBRNiM — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 1, 2025

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