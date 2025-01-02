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نجوم نوتنجهام فورست يحتفلون برأس السنة رفقة صديقتيهما (صور)

08:00 ص الخميس 02 يناير 2025
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    مورجان جيبس ايت مع صديقته في إجازة رأس السنة
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    مورجان جيبس وايت وأنطوني إلانجا
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    لاعبو نوتنجهام يقضون عطلتهم
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    ميدو وأسرته يحتفلون بالعام الجديد
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    ميدو وأسرته يحتفلون بالعام الجديد3
  • عرض 10 صورة
    ميدو وأسرته يحتفلون بالعام الجديد2
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    ميدو وزوجته يحتفلان بالعام الجديد_1
  • عرض 10 صورة
    نجوم نوتنجهام فورست يحتفلون برأس السنة مع صديقتيهما
  • عرض 10 صورة
    ميدو وأسرته يحتفلون بالعام الجديد1
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كتبت-هند عواد:

قضى نجما نجما نوتنجهام فورست أنطوني إلانجا ومورجان جيبس-وايت، عطلة العام الجديد، في رحلة شتوية على جبال مثلجة، رفقة صديقتيهما بريتني ديفيليرز وتشينا نافانا.

ونشرت المؤثرة بريتني ديفيليرز صورًا لها مع شريكها جيبس-وايت، أثناء توجههما إلى منتجع تزلج فاخر باستخدام طائرة خاصة،كما شاركت لقطات من الرحلة على حسابها في "إنستغرام".

وانضم إلى الثنائي زميلهما السابق في مانشستر يونايتد أنطوني إلانجا وصديقته تشينا نافانا، ونشرت بريتني مجموعة من الصور، من بينها لقطات للمنتجع الفاخر وصورة سيلفي جماعية جمعت المجموعة بأكملها على أحد الجبال المغطاة بالثلوج، وكتبت تعليقًا: "نصيحة ليلة رأس السنة الجديدة مع أفضل الأشخاص".

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نجوم نوتنجهام فورست أنطوني إلانجا مورجان جيبس- نجوم الرياضة وصديقاتهم نجوم الرياضة يحتفلون برأس السنة
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