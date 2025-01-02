نجوم نوتنجهام فورست يحتفلون برأس السنة رفقة صديقتيهما (صور)

كتبت-هند عواد:

قضى نجما نجما نوتنجهام فورست أنطوني إلانجا ومورجان جيبس-وايت، عطلة العام الجديد، في رحلة شتوية على جبال مثلجة، رفقة صديقتيهما بريتني ديفيليرز وتشينا نافانا.

ونشرت المؤثرة بريتني ديفيليرز صورًا لها مع شريكها جيبس-وايت، أثناء توجههما إلى منتجع تزلج فاخر باستخدام طائرة خاصة،كما شاركت لقطات من الرحلة على حسابها في "إنستغرام".

وانضم إلى الثنائي زميلهما السابق في مانشستر يونايتد أنطوني إلانجا وصديقته تشينا نافانا، ونشرت بريتني مجموعة من الصور، من بينها لقطات للمنتجع الفاخر وصورة سيلفي جماعية جمعت المجموعة بأكملها على أحد الجبال المغطاة بالثلوج، وكتبت تعليقًا: "نصيحة ليلة رأس السنة الجديدة مع أفضل الأشخاص".

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