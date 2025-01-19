مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

كتب - نهى خورشيد:

اكتمل مساء اليوم الأحد عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات التي شهدت تنافساً شديداً بين أندية القارة.

وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور الربع النهائي ، إذ ستقام مواجهات الذهاب يومي 28 و29 مارس، فيما تُلعب مباريات الإياب يومي 4 و5 أبريل المقبلين.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي جاء تأهل الفرق بعد صراع قوي في المجموعات الأربع، وأسفرت المنافسات عن صعود ثمانية فرق وهم النحو التالي:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - الأهلي المصري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز المصري.