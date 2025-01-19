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الأهلي يتجنب مواجهة 3 فرق في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

09:56 م الأحد 19 يناير 2025

الأهلي ضد أورلاندو (3)

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كتب - محمد القرش:

تأهل 8 فرق إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات اليوم الأحد.

وتأهل النادي الأهلي وصيفا للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو بايرتس المتصدر صاحب الـ 14 نقطة.

وبالتأهل وصيفا للمجموعة، من المقرر أن يلاقي النادي الأهلي أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى (الهلال السوداني، الجيش الملكي، الترجي التونسي).

وتجنب المارد الأحمر مواجهة فريق المركز الثاني (مولودية الجزائر، صن داونز الجنوب إفريقي، بيراميدز المصري).

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 28 و29 مارس 2025، بينما تُلعب لقاءات الإياب خلال يومي 4 و5 أبريل.

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