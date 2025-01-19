مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

28 24
21:30

كرواتيا

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

3 1
18:00

إنييمبا

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

3 1
18:00

بلاك بولز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 3
16:00

برايتون

جميع المباريات

إعلان

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند

09:53 م الأحد 19 يناير 2025

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

سجل لاعب فريق مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند ، في مرمى إيبسويتش تاون اليوم الأحد 19 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف احتل هالاند المركز الثاني في سباق جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الجناح المصري محمد صلاح صاحب الـ18 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

1- محمد صلاح - 18 هدف

2- إيرلينج هالاند - 17 هدف

3- أليكسندر إيزاك - 15 هدف

4- كريس وود - 14 هدف

5- كول بالمر - 14 هدف

هدافي الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يتجنب مواجهة 3 فرق في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان