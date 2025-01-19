ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند

كتب - محمد عبد السلام:

سجل لاعب فريق مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند ، في مرمى إيبسويتش تاون اليوم الأحد 19 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف احتل هالاند المركز الثاني في سباق جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الجناح المصري محمد صلاح صاحب الـ18 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

1- محمد صلاح - 18 هدف

2- إيرلينج هالاند - 17 هدف

3- أليكسندر إيزاك - 15 هدف

4- كريس وود - 14 هدف

5- كول بالمر - 14 هدف