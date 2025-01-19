الزمالك دون خسارة في مجموعات كأس الكونفدرالية

المصري يتقدم على بلاك بولز بثلاثية في الشوط الأول من كأس الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية إنيمبا اليوم

فاز منتخب مصر على نظيره كرواتيا مستضيف البطولة بنتيجة 28-24، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتأهل الفراعنة إلى الدور الرئيس لبطولة العالم بالعلامة الكاملة 6 نقاط، متفوقا على كرواتيا صاحب الـ4 نقاط.

ويقدم لكم "مصراوي" متابعة لحظة بلحظة للمباراة خلال السطور التالية:

أبرز أحداث مباراة مصر وكرواتيا

الدقيقة 2: تقدم مصر 2-1

الدقيقة 3: تقدم مصر 4-1

الدقيقة 5: تقدم مصر 5-2

الدقيقة 10: تقدم مصر 7-4

الدقيقة 14: تقدم مصر 8-5

الدقيقة 18: تقدم مصر 9-7

الدقيقة 27: تقدم مصر 12-10

انتهاء الشوط الأول بتقدم مصر 14-11

الدقيقة 31: تقدم مصر 15-12

الدقيقة 46: تقدم مصر 22-18

الدقيقة 53: تقدم مصر 25-20

انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24