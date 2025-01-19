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منتخب مصر يحسم تصدره لمجموعته على حساب كرواتيا في مونديال اليد

09:11 م الأحد 19 يناير 2025
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    لاعبو منتخب مصر لكرة اليد (3)
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    لاعبو منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    لاعبو منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا ..
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا.
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا..
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    علي زين
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    سند
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    إبراهيم المصري
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    مدرب منتخب مصر لكرة اليد
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    كريم هنداوي
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فاز منتخب مصر على نظيره كرواتيا مستضيف البطولة بنتيجة 28-24، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتأهل الفراعنة إلى الدور الرئيس لبطولة العالم بالعلامة الكاملة 6 نقاط، متفوقا على كرواتيا صاحب الـ4 نقاط.

ويقدم لكم "مصراوي" متابعة لحظة بلحظة للمباراة خلال السطور التالية:

أبرز أحداث مباراة مصر وكرواتيا

الدقيقة 2: تقدم مصر 2-1

الدقيقة 3: تقدم مصر 4-1

الدقيقة 5: تقدم مصر 5-2

الدقيقة 10: تقدم مصر 7-4

الدقيقة 14: تقدم مصر 8-5

الدقيقة 18: تقدم مصر 9-7

الدقيقة 27: تقدم مصر 12-10

انتهاء الشوط الأول بتقدم مصر 14-11

الدقيقة 31: تقدم مصر 15-12

الدقيقة 46: تقدم مصر 22-18

الدقيقة 53: تقدم مصر 25-20

انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24

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