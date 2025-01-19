منتخب مصر يحسم تصدره لمجموعته على حساب كرواتيا في مونديال اليد
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فاز منتخب مصر على نظيره كرواتيا مستضيف البطولة بنتيجة 28-24، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
وتأهل الفراعنة إلى الدور الرئيس لبطولة العالم بالعلامة الكاملة 6 نقاط، متفوقا على كرواتيا صاحب الـ4 نقاط.
ويقدم لكم "مصراوي" متابعة لحظة بلحظة للمباراة خلال السطور التالية:
أبرز أحداث مباراة مصر وكرواتيا
الدقيقة 2: تقدم مصر 2-1
الدقيقة 3: تقدم مصر 4-1
الدقيقة 5: تقدم مصر 5-2
الدقيقة 10: تقدم مصر 7-4
الدقيقة 14: تقدم مصر 8-5
الدقيقة 18: تقدم مصر 9-7
الدقيقة 27: تقدم مصر 12-10
انتهاء الشوط الأول بتقدم مصر 14-11
الدقيقة 31: تقدم مصر 15-12
الدقيقة 46: تقدم مصر 22-18
الدقيقة 53: تقدم مصر 25-20
انتهاء المباراة بفوز منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24
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