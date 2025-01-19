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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثلاثية إنيمبا اليوم

08:47 م الأحد 19 يناير 2025
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كتب - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت في الجولة المقبلة من المسابقة المحلية.

وحقق الفارس الأبيض اليوم فوزاً على إنيمبا النيجيري بثلاثية لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك الدوري المصري إنيمبا الكونفيدرالية الأفريقية موعد مباراة الزمالك المقبلة
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