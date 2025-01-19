مواجهة عربية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات مباريات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مع اكتمال جميع الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وتأهل نادي الهلال السوداني متصدرا للمجموعة الاولى برصيد 10 نقاط، متفوقا على الوصيف مولودية الجزائر صاحب الـ 9 نقاط.

وفي المجموعة الثانية تصدر الجيش الملكي الترتيب برصيد 10 نقاط، وجاء صن داونز وصيفا بتسع نقاط.

واحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بعد الفوز على الأهلي بثنائية مقابل هدف.

وتساوى الترجي وبيراميدز المصري برصيد 13 نقطة بالمجموعة الرابعة، ليحتل الفريق التونسي الصدارة.

مواجهة عربية للأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

وبناء على ترتيب المجموعات الـ4، فإن النادي الأهلي يواجه أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، وجميعهم فرق عربية (الهلال السوداني، الجيش الملكي، الترجي التونسي).

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 28 و29 مارس 2025، بينما تُلعب مواجهات الإياب خلال يومي 4 و5 أبريل.