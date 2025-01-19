شاهد "هاتريك" فخر الدين بن يوسف مع المصري ضد بلاك بولز

كتب ـ محمد الميموني:

واجه المصري البورسعيدي نظيره بلاك بولز اليوم الاحد 19 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي بقدم فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ22، ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب نفسه في الدقيقة 42، وأضاف المهاجم التونسي الهدف الثالث في الدقيقة 45.

يذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بلاك بولز المركز الرابع برصيد 4 نقاط