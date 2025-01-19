مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
21:30

كرواتيا

الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

3 1
18:00

إنييمبا

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

3 1
18:00

بلاك بولز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 3
16:00

برايتون

جميع المباريات

إعلان

شاهد "هاتريك" فخر الدين بن يوسف مع المصري ضد بلاك بولز

08:13 م الأحد 19 يناير 2025

فخر الدين بن يوسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

واجه المصري البورسعيدي نظيره بلاك بولز اليوم الاحد 19 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي بقدم فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ22، ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب نفسه في الدقيقة 42، وأضاف المهاجم التونسي الهدف الثالث في الدقيقة 45.

يذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بلاك بولز المركز الرابع برصيد 4 نقاط

فخر الدين بن يوسف المصري البورسعيدي بلاك بولز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مواجهة عربية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان