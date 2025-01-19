أهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز ريال مدريد على نظيره لاس بالماس اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح بالماس بقدم فابيو سيلفا في الدقيقة 1، ثم جاء هدف التعادل والتقدم للريال بقدم كيليان مبابي في الدقيقة الـ 18 و 36 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الثالث بقدم إبراهيم دياز في الدقيقة 33 ثم أضاف هدف الريال الرابع رودريجو في الدقيقة 57.

⚽️🔥 رودريغو يسجل الهدف الرابع لريال مدريد بعد تمريرات مميزة#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/z4bMl34gc1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2025

يذكر أن الريال يحتل المركز الأول في ترتيب مجموعة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بالماس المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة