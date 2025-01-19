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أهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني (فيديو)

08:11 م الأحد 19 يناير 2025

أهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز ريال مدريد على نظيره لاس بالماس اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح بالماس بقدم فابيو سيلفا في الدقيقة 1، ثم جاء هدف التعادل والتقدم للريال بقدم كيليان مبابي في الدقيقة الـ 18 و 36 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الثالث بقدم إبراهيم دياز في الدقيقة 33 ثم أضاف هدف الريال الرابع رودريجو في الدقيقة 57.

يذكر أن الريال يحتل المركز الأول في ترتيب مجموعة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بالماس المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة

ريال مدريد لاس بالماس الدوري الإسباني
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