صن داونز يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء

كتب - محمد القرش:

تأهل نادي صن داونز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع الجيش الملكي بنتيجة 1-1.

ومن جانبه، فاز الرجاء البيضاوي على منافسه مانييما يونيون بهدف نظيف، ليرفع نقاطه إلى 8، لكن هذا لم يكف للصعود بعد وصول صن داونز إلى النقطة التاسعة.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1. الجيش الملكي - 10 نقاط

2. صن داونز - 9 نقاط

3. الرجاء - 8 نقاط

4. مانييما - 3 نقاط

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