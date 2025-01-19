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صن داونز يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء

08:08 م الأحد 19 يناير 2025

ماميلودي صن داونز

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كتب - محمد القرش:

تأهل نادي صن داونز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع الجيش الملكي بنتيجة 1-1.

ومن جانبه، فاز الرجاء البيضاوي على منافسه مانييما يونيون بهدف نظيف، ليرفع نقاطه إلى 8، لكن هذا لم يكف للصعود بعد وصول صن داونز إلى النقطة التاسعة.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1. الجيش الملكي - 10 نقاط

2. صن داونز - 9 نقاط

3. الرجاء - 8 نقاط

4. مانييما - 3 نقاط

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صن داونز ضد الجيش الملكي صن داونز صنداونز الجيش الملكي نادي الجيش الملكي
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