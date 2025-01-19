"غائب من أكثر من 100 عام".. أرقام سلبية لمانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام برايتون

كتب - يوسف محمد:

واصل فريق مانشستر يونايتد، نتائجه المتواضعة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الحالي، بعدما تلقى الهزيمة بثلاثية من فريق برايتون.

وتعد هذه الهزيمة، هى الثالثة على التوالي لفريق مان يونايتد، على ستاد "أولد ترافورد"، في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

كما أن هذه هى الهزيمة، تعد السادسة لفريق مان يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد"، خلال الموسم الحالي بالبريميرليج، ليسجل أكبر عدد من الهزائم في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال أول 12 مباراة على ملعبه بالبطولة، منذ موسم 1893-1894.

وهذه الهزيمة تحمل رقم 10 لفريق مان يونايتد، خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه الهزيمة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 26 في المركز الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بينما رفع فريق برايتون عند النقطة رقم 34 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

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