جهاز الفراعنة يتابع مواجهة الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفدرالية (صورة)

كتب - نهى خورشيد

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مباراة الزمالك ضد إنيمبا النيجيري، والمقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك وإنيمبا النيجيري بتقدم الأبيض بهدف نظيف سجله مصطفى شلبي في الدقيقة 29.

وقبل اللقاء، تصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، برصيد 11 نقطة.