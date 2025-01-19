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المصري يتقدم على بلاك بولز بثلاثية في الشوط الأول من كأس الكونفدرالية

07:05 م الأحد 19 يناير 2025
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    فريق المصري
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    لحظة رأسية هدف فخر الدين
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    فخر الدين بن يوسف يحتفل بهدفه(2)
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    المصري ضد بلاك بلوز (6)
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    المصري ضد بلاك بلوز (5)
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    المصري ضد بلاك بلوز (4)
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    فخر الدين بن يوسف يحتفل بهدفه(3)
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    المصري ضد بلاك بلوز (1)
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    المصري ضد بلاك بلوز (2)
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    فخر الدين بن يوسف يحتفل بهدفه(4)
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كتب ـ محمد الميموني:

تصوير: حازم جودة:

واجه المصري البورسعيدي نظيره بلاك بولز اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي بقدم فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ22، ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب نفسه في الدقيقة 42، وأضاف المهاجم التونسي الهدف الثالث في الدقيقة 45.

يذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بلاك بولز المركز الرابع برصيد 4 نقاط

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المصري البورسعيدي بلاك بولز المصري فخر الدين بن يوسف كأس الكونفدرالية
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