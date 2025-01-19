"بعد الهزيمة من برايتون".. مانشستر يونايتد يسجل رقمًا سلبيًا في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الهزيمة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره برايتون، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 22 "بالبريميرليج".

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 26 في المركز الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بينما رفع فريق برايتون رصيده إلى النقطة رقم 34 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتعد هذه هي الهزيمة رقم 10 لفريق مان يونايتد، خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل مان يونايتد رقمًا سلبيًا في الدوري الإنجليزي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها الفريق الإنجليزي الهزيمة، في 10 مباريات خلال أول 22 مباراة بالبطولة.

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