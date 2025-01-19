أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

فاز برايتون على نظيره مانشستر يونايتد اليوم الاحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح برايتون بقدم يانكوبا مونتيه في الدقيقة 5، ثم جاء هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 23.

وجاء الهدف الثاني لصالح برايتون بقدم كاورو ميتوما في الدقيقة الـ 60، ثم جاء الهدف الثالث بقدم جورجينيو روتر في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

❌🧤 الحارس أونانا يكلّف شباك مانشستر يونايتد هدفاً



💬✍️ ما رأيك في أخطاء أونانا؟#الدوري_الانجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/cX53z9f0pj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2025





