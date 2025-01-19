أهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
فاز إيفرتون على نظيره توتنهام اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
وجاء الهدف الأول لصالح إيفرتون بقدم دومينيك كلايفرت في الدقيقة 13، ثم جاء الهدف الثاني بقدم إيلمان ندياي في الدقيقة 30 ثم أضاف الهدف الثالث أرشي جراي في الدقيقة 45+7.
بينما جاء الهدف الأول لصالح توتنهام بقدم ديان كولوفسكي في الدقيقة 77، ثم جاء الهدف الثاني بقدم ريتشارليسون في الدقيقة الـ 2+90.
يذكر أن إيفرتون يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الثالث!
إيفرتون يسجل الهدف الثالث ضد توتنهام! 😨🤯
pic.twitter.com/EPAA3vhscz
— عمرو (@bt3) January 19, 2025
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