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أهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

06:38 م الأحد 19 يناير 2025

إيفرتون

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز إيفرتون على نظيره توتنهام اليوم الأحد 19 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح إيفرتون بقدم دومينيك كلايفرت في الدقيقة 13، ثم جاء الهدف الثاني بقدم إيلمان ندياي في الدقيقة 30 ثم أضاف الهدف الثالث أرشي جراي في الدقيقة 45+7.

بينما جاء الهدف الأول لصالح توتنهام بقدم ديان كولوفسكي في الدقيقة 77، ثم جاء الهدف الثاني بقدم ريتشارليسون في الدقيقة الـ 2+90.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

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