سقوط اليونايتد.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ (محدث)

كتب - محمد القرش:

شهدت مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد، إثارة وندية كبيرة في 3 مواجهات.

وخسر مانشستر يونايتد من نظيره برايتون بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز إيفرتون على منافسه توتنهتام هوتسبير بثلاثية مقابل هدفين.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد برايتون - (1-3)

نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون - (3-2)

إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير - (3-2)

مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون - (0-0).. جارية الآن

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