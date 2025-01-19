سداسية السيتي وسقوط اليونايتد.. ماذا حدث في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب - محمد القرش:
شهدت مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد، إثارة وندية كبيرة في 3 مواجهات.
وخسر مانشستر يونايتد من نظيره برايتون بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز إيفرتون على منافسه توتنهتام هوتسبير بثلاثية مقابل هدفين.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد برايتون - (1-3)
نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون - (3-2)
إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير - (3-2)
مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون - (6-0)
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