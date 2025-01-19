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الزمالك دون خسارة في مجموعات كأس الكونفدرالية

05:34 م الأحد 19 يناير 2025
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره إنيمبا اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد، محمد شحاته، محمد عاطف.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وإنيمبا

بداية المباراة

ركنية نفذها زيزو وابعاد من دفاع انيمبا في الدقيقة 5

تسديدة قوية من محمد عاطف يتصدى لها حارس إنيمبا في الدقيقة 11

مرور 20 دقيقة دون أهداف

مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 29.

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك.

سيف الدين الجزيري يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 48.

بطقة صفراء لـ إيكووتوزيام في الدقيقة 50.

إيفيني يسجل الهدف الأول في الدقيقة 57.

دخول ميشالاك بدلا من زيزو في الدقيقة 69.

دخول ناصر منسي بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 70.

دخول شيكابالا وفتوح بدلا من محمد عاطف ومحمد السيد في الدقيقة 78.

سيف الدين الجزيري يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 87.

حكم المباراة يحتب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

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