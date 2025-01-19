زوار مصراوي الكرام نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونظيره برايتون التي تجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق برايتون المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون:

وتقدم فريق برايتون بهدف مبكر بعد مرور 5 دقائق عن طريق اللاعب يانكوبا مينتيه.

وتعادل برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 23 من ركلة جزاء سجلها برونو فيرنانديز.

وعاد فريق برايتون للتقدم مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53.