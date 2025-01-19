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برايتون يزيد جراح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

04:18 م الأحد 19 يناير 2025

برايتون ضد مانشستر يونايتد

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خسر نادي مانشستر يونايتد من منافسه برايتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 22 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق برايتون المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون:

وتقدم فريق برايتون بهدف مبكر بعد مرور 5 دقائق عن طريق اللاعب يانكوبا مينتيه.

وتعادل برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 23 من ركلة جزاء سجلها برونو فيرنانديز.

وعاد فريق برايتون للتقدم مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 53.

وأضاف جورجينيو الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة 76

انتهاء المباراة بفوز برايتون على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

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